Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"

Во время первых тактических собраний ОО "Res_Publika. Братья по оружию ", которые состоялись 14 октября на Киевщине, доброволец, участник войны против российской агрессии Алексей Сокол вручил именную награду пятому президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко.

"24 августа вы возглавили ходу. Мы шли вместе с вами. "Братья по оружию", ветераны, волонтеры, родители, жены, дети. Мы шли походкой, которая для нас очень много значит. Она кому-то далась кровью, кому-то далась болью. И для нас она очень важна", - напомнил ветеран.

"Отличие "30 лет Независимости" это единственная в мире именная медаль, которая вручается тем, кто отдал максимум усилий, чтобы Независимость была. И мы считаем, что вы не только заслуживаете, а вы должны ее иметь. Потому что для нас с 2014 года вы - тот, кто ведет нас вперед. Независимо от должности, которую вы занимаете. И я хочу сказать: друг президент, она ваша", - говорит Алексей Сокол.

Порошенко поблагодарил собратьев, ветеранов войны.

"Я счастлив сегодня получить эту награду. Для меня большая честь и большая гордость - сегодня быть среди вас. Мы держим порох сухим. Мы знаем, кто наш враг. Мы знаем, кого мы защищаем. И мы непобедимы", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, на Покрову, в День Защитников и Защитниц Украины состоялись первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Братья по оружию". Общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии.

На собрание приехали более 300 участников из разных регионов нашего государства. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Братья по оружию", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Подлесный. Участники ОО поклялись придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих собратьев; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим собратьям; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце с оружием в руках.