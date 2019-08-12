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понедельник, 12 августа 2019 09:57

Порошенко во второй раз пришел на допрос: под ГБР собрались 2 митинга

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Порошенко во второй раз пришел на допрос: под ГБР собрались 2 митинга
У здания ГБР Порошенко ждали два митинга. ФОТО: Solonyna Yeugen

Пятый президент Петр Порошенко во второй раз пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

У здания ГБР его ждали 2 митинга: один с участием сторонников политика, в частности младшего сына Михаила; другой - с требованием осудить Порошенко за якобы присвоение санатория в Козине, отмечает в Twitter журналист "Радио Свобода" Евгений Солонина.

Сегодня Порошенко должны допросить в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

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Впервые Порошенко пришел на допрос в ГБР 25 июля. Перед визитом Порошенко председатель ГБР Роман Труба сообщил, что бюро получило заявление от его адвоката. В заявлении сообщили, что пятый президент не сможет прийти на допрос и попросили его перенести.
24 июля Порошенко сам пришел к ГБР с просьбой провести допрос. Ему отказали. 17 июля Порошенко не явился на допрос.

По данным председателя ГБР Романа Трубы, обнародованным в его Telegram-канале, бюро имеет 11 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. В партии Порошенко "Европейская солидарность" отрицают наличие производств.

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Дата
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