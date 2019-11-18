Порошенко вернулся в Украину, когда узнал о подозрении

Порошенко назвал подозрение "феерической глупостью". Фото: "5 канал"

Пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Украину, потому что Государственное бюро расследований готовит ему подозрение.

"Только что я услышал феерическую глупость, которую обнародовал председатель ГБР. Поскольку я находился с визитом в Турецкой Республике, вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину", - заявил он в Facebook.

Порошенко заявил, что его невозможно запугать.

"Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. Обвинить пятого президента Украины в захвате государственной власти - это смешно", - сказал он.

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Заказчиками подозрения Порошенко считает бывшую команду Януковича. Исполнителем называет прокурора Романа Трубу.

Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко. Порошенко инкриминируют злоупотребление властью. ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.