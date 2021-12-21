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вторник, 21 декабря 2021 14:41

Порошенко в Варшаве обсудил вопросы безопасности с Председателем Комитета по иностранным делам Сейма Кухцинским
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Автор: Фото: eurosolidarity.org
 

Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко в Варшаве встретился с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Республики Польша Мареком Кухцинским и членами Комитета по иностранным делам Сейма.

Автор: Фото: eurosolidarity.org
 

Участники встречи подробно обсудили ситуацию в регионе, прежде всего, учитывая концентрацию российских войск вдоль государственной границы Украины, а также продолжающиеся усилия по обеспечению деоккупации Донбасса и Крыма.

Порошенко поблагодарил за твердую поддержку Киева со стороны Варшавы и отметил важность дальнейшего скоординированного укрепления трансатлантического фронта санкций против российского агрессора.

Автор: Фото: eurosolidarity.org
 

Относительно так называемых "предложений" Кремля о "гарантиях безопасности" участники встречи подчеркнули: принципиальным условием для любых подобных обсуждений с Москвой является немедленная деэскалация на границах Украины и деоккупация захваченных Россией украинских территорий Донбасса и Крыма.

Стороны скоординировали подходы по этим вопросам, отметив важность увеличения цены за агрессию России в свете продолжающихся в ЕС и НАТО обсуждений относительно путей ответа на вызовы в сфере безопасности, в том числе превентивных мер.

Автор: Фото: eurosolidarity.org
 

Стороны выразили решительное намерение и впредь противостоять запуску "Северного потока 2", который подрывает общеевропейскую безопасность и солидарность, а в свете нынешних вызовов со стороны Кремля является недопустимым.

Отдельно стороны обсудили ситуацию по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости институтов государства в Украине, прежде всего в контексте борьбы с коррупцией.

Автор: Фото: eurosolidarity.org
 

Участники встречи отметили опасность возвращения Украины к прежней практике выборочного правосудия и преследования политических оппонентов, что неприемлемо для страны, которая искренне стремится к европейской и евроатлантической интеграции.

Порошенко поблагодарил Кухцинского за твердую поддержку Украины в противодействии российской агрессии и на пути нашего государства к Европейскому Союзу и НАТО.

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