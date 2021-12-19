Порошенко в Польше примет участие в международной конференции по безопасности

Сенат Республики Польша пригласил Порошенко принять участие в международной конференции. Фото: eurosolidarity.org

20-22 декабря пятый президент Петр Порошенко по приглашению руководства Сената Республики Польша примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге".

Также запланированы двусторонние встречи Порошенко с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

Как известно, 18 декабря Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем, на которой обсудил перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ВТО как залога объединения украинского общества.

Порошенко также недавно принял участие в международных конференциях безопасности в Швеции и Канаде, онлайн-конференции Совета иностранных дел США: "Демократия или автократия: почему важна Украина?"

В рамках Киевского Форума безопасности Порошенко провел встречу с Президентом Европейской народной партии Дональдом Туском.

В канадском Галифаксе Порошенко, в частности, провел встречу с парламентским государственным секретарем по внутренним делам Бундестага ФРГ Стефаном Майером, а также с американскими сенаторами, конгрессменами и представителями военного руководства США.

Лидер Европейской Солидарности в Киеве также обсудил вопрос укрепления международной коалиции в поддержку Украины с послами Группы Семи и Европейского Союза.

Порошенко дал ряд интервью, в частности, американскому изданию Politico, влиятельной немецкой газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung", французскому изданию L'Express, итальянскому телеканалу Sky TG24, канадскому телеканалу CBC News и изданию The Globe and Mail.

Пятый президент отмечает, что сейчас решается судьба Украины и определяется стратегический горизонт ее развития. По мнению Порошенко, так называемые предложения Кремля по договору с Соединенными Штатами Америки о "гарантиях безопасности" крайне опасны не только для Украины, но и для наших соседей, и для всего свободного мира.

Порошенко призывает союзников предоставить Украине ПДЧ в НАТО на ближайшем саммите в 2022 году, предоставить летальное оборонительное вооружение, остановить Северный поток-2 и ввести "адские" санкции против страны-агрессора.