Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента

В Брюсселе лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с депутатами Европейского парламента – участниками группы друзей Украины в Европарламенте.

Пятый президент выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз.

В этом контексте Порошенко приветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины.

Обсудили ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности и отмечена недопустимость откровенного шантажа со стороны России.

"Мероприятие должно выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы", – подчеркнул Петр Порошенко.

Также отметили важность сохранения и усиления санкционного режима Запада против России. В частности, Порошенко поздравил последние предложения демократов в Конгрессе США по введению "адских санкций" против Путина, его ближайшему окружению, государственному долгу, компаниям и финансовому сектору.

"Призываю ЕС разработать аналогичный пакет санкций против путинского режима, чтобы умножить для Кремля цену от санкций за агрессию против Украины и угрозу принести войну в европейский дом", – отметил Петр Порошенко.

Стороны выразили решительную настроенность противостоять Северному потоку 2, запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля.

Подробно обсудили ситуацию по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность опасностью возвращения Украины к прежней практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО.

Отмечали непосредственную ответственность власти по сохранению в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса без инструментализации правосудия и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами.

Отметили важность подтверждения преданности Украины курсу настоящих реформ, прежде всего, в борьбе с коррупцией и противодействии вредным влияниям отдельных бизнес-интересов на политики украинской власти.

Договорились, что депутаты Европарламента будут продолжать внимательно отслеживать и реагировать на события в Украине, которые будут представлять угрозу демократии, верховенству права и независимости правосудия.