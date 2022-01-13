Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 3069
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 783
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2304
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3348
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1611
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3015
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32022
Фото
Все фото
10
4
7
5
4
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию
Мавзолей Ататюрка и переговоры: депутаты поехали в Турцию
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду
&quot;Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти&quot; – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
"Поддерживаем народ и осуждаем репрессии власти" – в Киеве пикетировали посольство Казахстана
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону
Видео
Все видео
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Президент нашелся у себя в Офисе и всех поблагодарил
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
Нардеп скрыл кроссовер более чем за 1 млн грн - Венедиктовой написали открывать криминал
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 513
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 504
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 342
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 630
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 13:33

Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента

  Комментировать
 

В Брюсселе лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с депутатами Европейского парламента – участниками группы друзей Украины в Европарламенте.

Пятый президент выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз.

В этом контексте Порошенко приветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины.

Обсудили ход переговоров между Россией и странами Запада по стратегической стабильности и отмечена недопустимость откровенного шантажа со стороны России.

"Мероприятие должно выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы", – подчеркнул Петр Порошенко.

Также отметили важность сохранения и усиления санкционного режима Запада против России. В частности, Порошенко поздравил последние предложения демократов в Конгрессе США по введению "адских санкций" против Путина, его ближайшему окружению, государственному долгу, компаниям и финансовому сектору.

 

"Призываю ЕС разработать аналогичный пакет санкций против путинского режима, чтобы умножить для Кремля цену от санкций за агрессию против Украины и угрозу принести войну в европейский дом", – отметил Петр Порошенко.

Стороны выразили решительную настроенность противостоять Северному потоку 2, запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля.

Подробно обсудили ситуацию по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность опасностью возвращения Украины к прежней практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся к интеграции с ЕС и НАТО.

Отмечали непосредственную ответственность власти по сохранению в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса без инструментализации правосудия и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами.

 

Отметили важность подтверждения преданности Украины курсу настоящих реформ, прежде всего, в борьбе с коррупцией и противодействии вредным влияниям отдельных бизнес-интересов на политики украинской власти.

Договорились, что депутаты Европарламента будут продолжать внимательно отслеживать и реагировать на события в Украине, которые будут представлять угрозу демократии, верховенству права и независимости правосудия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко в Брюсселе встретился с депутатами Европейского парламента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 Просмотров: 20287
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился 1 Просмотров: 16227
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 13860
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 2 Просмотров: 12789
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 10359
Политика
Мы будем защищать местное самоуправление, будем защищать представителя нашей команды Атрошенко - для меня это дело чести, - Кличко
Мы будем защищать местное самоуправление, будем защищать представителя нашей команды Атрошенко - для меня это дело чести, - Кличко Просмотров: 54
США ввели санкции против КНДР. Под ограничения попали россияне
США ввели санкции против КНДР. Под ограничения попали россияне Просмотров: 126
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
 Просмотров: 801
Кличко для CNN: Украина видит свое будущее как демократическая европейская страна, а не в Советской империи Путина
Кличко для CNN: Украина видит свое будущее как демократическая европейская страна, а не в Советской империи Путина Просмотров: 117
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
Ну гулянку Фукса, которого развлекала Лобода, соседи восемь раз вызывали полицию
10
 Просмотров: 2115
Больше всего комментируют
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
4
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
2
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
2
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
Голосов: 1434
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть