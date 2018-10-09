Порошенко уже во втором туре, другие борются за место - политтехнолог БПП

Грынив предполагает, что во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко. Фото: УНИАН

Политики сейчас борются за возможность выйти во второй тур президентских выборов и посоревноваться с нынешним главой государства Петром Порошенко.

Об этом сказал политтехнолог и внештатный советник главы государства Игорь Грынив в кулуарах форума Ukrainian week in London.

"Оппоненты [действующего президента] всегда стартуют первыми, они более агрессивны. Игроков становится гораздо больше. Идет праймериз за то, кто будет настоящим оппонентом к нынешнему президенту Петру Порошенко. Пока праймериз достаточно уверенно выигрывает Юлия Тимошенко и имеет больше шансов попасть во второй тур с Петром Порошенко. Но праймериз продолжается", - сказал Грынив.

Он констатировал, что Тимошенко использует старую технологию - перетягивает лозунги нынешнего главы государства. В частности, относительно курса Украины на членство в НАТО.

"Думаю, Юлия Владимировна защищает свои слабые стороны, а не атакует Петра Алексеевича", - отметил политтехнолог.

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Следующие выборы президента состоятся 31 марта 2019-го. О желании участвовать в кампании уже объявили 28 кандидатов.