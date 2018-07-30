Порошенко уволил топ-чиновника

Президент Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности заместителя главы Администрации президента.
Соответствующий указ издан 30 июля.
Другим указом он назначил Павленко директором Национального института стратегических исследований вместо Владимира Горбулина.
Горбулин перешел на работу в Национальной академии наук.
Ростислав Павленко работал заместителем главы Администрации с декабря 2014 года, отвечал за гуманитарную политику, в частности церковные вопросы.
В Верховной Раде предыдущего созыва был народным депутатом от партии УДАР.
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