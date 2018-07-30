Порошенко уволил топ-чиновника

Заместителя главы АП Ростислава Павленко, который отвечал за гуманитарную политику, уволили. Фото: ukrafoto.com

Президент Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности заместителя главы Администрации президента.

Соответствующий указ издан 30 июля.

Другим указом он назначил Павленко директором Национального института стратегических исследований вместо Владимира Горбулина.

Горбулин перешел на работу в Национальной академии наук.

Ростислав Павленко работал заместителем главы Администрации с декабря 2014 года, отвечал за гуманитарную политику, в частности церковные вопросы.

В Верховной Раде предыдущего созыва был народным депутатом от партии УДАР.

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Украина готовится к получению томоса об автокефалии православной церкви. Петр Порошенко 17 апреля подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви. 19 апреля его поддержала Верховная Рада.