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воскресенье, 12 мая 2019 09:32

Порошенко уволил топ-чиновника на Банковой

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Порошенко уволил топ-чиновника на Банковой
Порошенко уволил Филатова.

Президент Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы своей Администрации Алексея Филатова. Соответствующий указ Порошенко подписал 11 мая.

Филатов работал в АП с июля 2014 года.

Слухи о его увольнении ходили еще в апреле. Мол, Филатов написал заявление об отставке.

Указ об увольнении не публиковали, чтобы не сеять панику в окружении президента.

Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратура вызвала на допрос Алексея Филатова, бывших председателя Нацбанка Валерий Гонтареву, главу Администрации президента Бориса Ложкина. Все они являются подозреваемыми по делу беглого олигарха Сергея Курченко о масштабных хищениях.

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