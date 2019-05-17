Порошенко уволил своего спикера на выборах

Президент уволил внештатного советника Медведева. Фото: Андрей Гудзенко, LIGA.net

Президент Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Олега Медведева. Указ от 3 мая опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Медведева Олега Александровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - говорится в документе.

4 мая Порошенко наградил Медведева орденом "За заслуги" III степени.

Политтехнолог Олег Медведев работал спикером штаба Петра Порошенко на выборах президента.

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В отставку уже подали заместители главы Администрации президента Виталий Ковальчук, Константин Елисеев и Алексей Филатов.