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четверг, 25 июля 2019 14:05

Порошенко удержал страну, но не остановил российскую пропаганду - Чуприна

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Порошенко удержал страну, но не остановил российскую пропаганду - Чуприна

Порошенко сделал невозможную вещь: удержал страну, когда она была на грани распада. Сделай еще одну невозможную вещь: заткни же наконец этот фонтан дерьма, который на тебя льют. Пропагандистскиоенаправление он действительно провалил, - убеждена поэтесса Евгения Чуприна.

- Избирательная кампания Порошенко выглядела очень консервативно и некреативно. А на самом же деле его поддерживает очень креативный класс людей - художники, творцы. У Майдана есть своя эстетика. Мне кажется, если бы он применял майдановскую эстетику, если бы он приобщил к созданию своего имиджа тех художников, которые его поддерживают, - Андрея Ермоленко, Юрия Журавля - это значительно прибавило бы ему электората. На этом надо строить кампанию.

Действительно, Порошенко многие ненавидят. Но надо опираться на тех людей, которые тебя любят, и чтобы это их дело тоже было. А он держится очень интровертно и на расстоянии. Ему бы стоило нанять одного человека, который умеет подбирать кадры, и этот человек ему бы собрал хорошую пиар-команду.

У Порошенко есть один серьезній недостаток - он не мог противостоять российской пропаганде. Поэтому Украина переживет не лучшие времена

Если против него обрабатывают людей телевидением, он должен тоже что-то делать в ответ.

Порошенко сделал невозможную вещь: удержал страну, когда она была на грани распада. Сделай еще одну невозможную вещь: заткни же наконец этот фонтан дерьма, который тебя льют. Пропагандистский направление он действительно провалил, к сожалению.

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Мы не сделали ничего, чтобы прекратить российскую пропаганду. Имеешь ты телеканал. Так надо было развивать тот телеканал. Порошенко мог бы скупать другие телеканалы, как это делает сейчас Медведчук. Он мог бы подать в суд на те телеканалы, которые поливают его грязью. Он не подавал. Это поведение довольно странное. Если бы все это прокачать, Порошенко набрал бы серьезные бонусы.

У Порошенко есть один серьезный недостаток - он не может противостоять российской пропаганде. Не захотел этого делать, очевидно. Поэтому Украина переживет не лучшие времена, - отметила Евгения Чуприна.

В начале мая Президента Украины Петра Порошенко допросили в Генеральной прокуратуре.

Свидетельство оказывал по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане 2014 года, сообщил на официальной странице в соцсети глава государства.

Порошенко также выразил надежду, что повторные показы помогут завершить следствие.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важна для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написав президент.

Автор: Валерия Радзиевская
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