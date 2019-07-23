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вторник, 23 июля 2019 12:37

Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна

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Автор: Тарас Подолян
 

"Владимир Зеленский может быть связан с ФСБ, - считает поэтесса Евгения Чуприна.- Если ты в плохих отношениях с ФСБ, то ты сможешь получить государственное российское финансирование в Московии на свои фильмы будучи украинцем во время войны России с Украиной. А Зеленский получил ". Об этом она сказала в интервью Gazeta.ua.

- Зеленский напоминает мне раннего Путина. Он тоже карлик. У того был Березовский, а здесь Коломойский. К тому же, я подозреваю Зеленского в том, что все же он имеет некоторое отношение к ФСБ. Много путешествуя междугородними автобусами, я невольно посмотрела много выпусков его "кварталов", и вижу, что они являются иллюстрацией того, как воздействовать на сознание зрителей. Зеленский унижал тещ, старших женщин, какие же на него и проголосовали потом. Унижал украинцев и государственность. Это делалось на таком уровне, что было мерзко и противно, и последовательно уничтожалось все, на что опирается наша идентичность. В общем вся атмосфера "кварталов" глубоко неукраинская. Юмор абсолютно кагэбэшный: кондовая пренебрежительное эстетика, ментовская, неумелая.

При этом зал будто ржет. Но это как смонтировать. Мне приходилось на телевидении крутиться: все от монтажа зависит. Я сидела и в массовках. Массовке просто дается команда: хохотать на камеру. Обычно когда человек просто смотрит спектакль или концерт, выражение его лица сосредоточенное и безэмоциональное, это в кадр не ставят. Оператор снимает людей, а когда видит, что кто-то засмеялся, при монтаже специально показывает смех крупно несколько раз. Тногда врезает кадры смеха еще с предыдущей программы.

В Зеленского есть сценарист, который приехал из Тамбова, Валерий Жидков, сын милиционера. Этот русский и писал сценарии "кварталов". Почему это у нас русский из Тамбова пишет сценарии? Откуда он у них там взялся? И почему в этих "Кварталах" идет постоянно атака на украинскую государственность?

Коломойский не смог бы так обработать людей на своих каналах, если бы этим не занимались специалисты, которых у нас в стране тупо нету

Я сомневаюсь, что если ты в плохих отношениях с ФСБ, то ты сможешь получить государственное российское финансирование в Московии на свои фильмы будучи украинцем во время войны России с Украиной. А Зеленский получил.

Я была русской поэтессой. И поняла, что если ты украинец и хочешь, чтобы тебя продвигали в Московии, надо быть суперлояльным. Если ты украинец и во время войны с Россией, снимаешь фильмы на бюджетные российские деньги, при том еще и ездишь в АТО, и тебя не трогают совершенно, то там такое двойное дно ... Мне мерещится, ему сказали: "Поезжай в АТО, ведь тебе еще бить президентом "-" Ааааа, нет хачу, баюсь! " - "Там будет тихо".

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Кстати, Коломойский не смог бы так обработать людей на своих каналах, если бы этим не занимались специалисты, которых у нас в стране тупо нету, - говорит Евгения Чуприна.

Интервью с Евгенией Чуприной читайте в журнале Країна.

11 июля Зеленский провел первую телефонную беседу с Путиным.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон людей. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - говорится в сообщении Кремля.

Автор: Валерия Радзиевская
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