Порошенко танцевал перед студентами

Президент Петр Порошенко принимает участие в выборах и танцует перед студентами.

Президент Петр Порошенко станцевал перед студентами. Это произошло во время того, как он рассказывал анекдот для первокурсников Переяславского педагогического университета.

"Приезжает украинская делегация на Кубу и говорит: "У вас большие проблемы, потому что никто не работает. Как только собираются 3-5 кубинцев, они сразу же начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?".

Кубинцы говорят: "Начнем. Давайте. С чего начинать?". "Давайте соберем митинг под лозунгом: "Давайте работать! Самбе - нет!". Собрали митинг, выступает Фидель (Кастро - ред.): "Давайте работать! Самбе - нет! Давайте работать! Самбе - нет!". И вся площадь подхватила приплясывая и припевая в ритме самбы: "Давайте работать! Самбе - нет!", - рассказал президент, немного пританцовывая.

"Мне кажется, что у нас так проводится евроинтеграция", - посмеялся Порошенко, пишет "ТСН"

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7 февраля президента Петра Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты. Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата. Выборы президента должны состояться 31 марта.