Порошенко собрал в Страсбурге европейских друзей Украины

Порошенко провел встречу с группой "Друзей Украины". Фото: Eurosolidarity.org

Сегодня в новоизбранному Европарламенте прошла первая встреча группы "Друзья Украины" и команды пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в комментарии для журналистов, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

"В эти дни проходит первая встреча Европарламента, избирается руководство. Мы имели уникальную встречу, когда впервые собрались группа друзей Украины. Почти 30 депутатов Европарламента - это беспрецедентная группа - все приняли активное участие, несмотря на то, что встреча длилась почти 2 часа. Это - свидетельство интереса, который Европарламент проявляет к Украине ", - убежден Петр Порошенко.

Он отметил, что чрезвычайно важно сохранить тот тренд, который был основан в Европейском парламенте предыдущего созыва.

"Среди участников группы друзей были 4 бывших премьер-министры, 3 бывших министра иностранных дел, были представлены различные партийные группы", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"На внешнем фронте должны выступать единой командой. Как я и обещал, я буду делать все для того, чтобы защитить интересы Украины. Завтра мы будем участвовать в заседании Европарламента, где будет обсуждаться резолюция Европарламента по Украине. С одной стороны это демонстрирует, что Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины - это точно неправда. Надо работать и держать Украину высоко в повестке дня ", - убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что украинская делегация обратилась к евродепутатам с несколькими предложениями по завтрашней резолюции.

"Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение - а в случае невыполнения Минских соглашений и усиление санкций против России. Чтобы ни в коем случае не повторить тот негативный опыт, который продемонстрировала ПАСЕ. Это было твердое и настойчивое обращение. Вторая позиция - призыв к безусловному и немедленному исполнению, без каких-либо дополнительных условий решения приказа Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских моряков и кораблей, которые незаконно удерживаются в России. Мы отметили, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море.

Мы также обратились с просьбой, чтобы Россия обнародовала перечень политзаключенных, которые незаконно содержатся как в РФ, так и на незаконно оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А в случае невыполнения приказа трибунала ООН - чтобы была рассмотрена возможность введения Азовского пакета санкций ", - отметил Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что это именно та работа, которую и должна сегодня проводить Украина на всех международных площадках.