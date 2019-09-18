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среда, 18 сентября 2019 10:55

Порошенко снова не пришел на допрос

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Порошенко снова не пришел на допрос
Порошенко не ходит на допросы.

Пятый президент Петр Порошенко в среду в очередной раз не явилась на допрос в Государственное бюро расследований.

Адвокат Порошенко Игорь Головань рассказал, что передал все необходимые документы в канцелярию. Однако неявки своего клиента комментировать не стал, пишет Depo.ua

"Соответствующие документы сданы мной в ГБР. Я думаю, что пресс-служба Госбюро предоставит соответствующие комментарии. Я в отношении господина Порошенко неоднократно говорил: я отвечаю за нашу правовую позицию, которую я озвучил, рассказал", - сказал он.

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ГБР расследует 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по искам экс-заместителя главы администрации Януковича Андрей Портнов.

Порошенко не явился на допрос 10 сентября.

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