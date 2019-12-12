Порошенко разобрал планы Путина на "формулу Штайнмайера"

Пятый президент Петр Порошенко прокомментировал продление закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донбасса еще на год

Минские соглашения - это единственный инструмент давления на Россию, и именно они лежат в основе международных санкций.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады после голосования за продление закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донбасса еще на год.

"Я хочу поздравить сегодняшнее решение Совета Европейского Союза о продлении санкций. Очень важно, что реализовалось то, о чем мы вели переговоры с нашими американскими партнерами - Конгресс США в оборонный бюджет, который точно будет подписан Трампом, включил санкции против компаний, которые будут задействованы в строительстве Северного потока-2. Это также положительная новость, которая позволит нам укрепить глобальную и украинскую энергетическую безопасность", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Я подчеркиваю, что в обосновании применения санкций и Европейского Союза, и США против России - невыполнение Минских соглашений. Это де-факто единственный инструмент давления на Россию, который имеет глобальный мир. Не для того, чтобы привлечь его к ответственности, мы это будем делать через механизмы международных судов, а чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что записано в соглашениях. В первую очередь, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории", - отметил Порошенко.

Он также отметил, что решение парижского саммита Нормандской четверки приняты не в пользу Украины - в частности, в Париже даже не вспоминали предложения по дорожной карте выполнения Минских соглашений и международной миротворческой миссии в Донбассе.

"Ни о какой "формуле Штайнмайера" ни в каких Минских соглашениях ничего нет. Почему разведения войск? Почему "формулу Штайнмайера", которой нет в Минских соглашениях, Путин продавливает? Позиции, которые нужны Украине, даже не поднимаются, включая дорожную карту, миротворцев, позиции по укреплению обороноспособности и прозрачности процесса. Украина имеет мировую поддержку и не воспользоваться этим абсолютно безответственно. Нам нужно скоординировать усилия и единой позицией защитить украинский интерес, так как это было сделано предыдущие пять лет. Не дать возможность ослаблять Украину", - подчеркнул Петр Порошенко.