Порошенко рассказал о мечте

Президент Петр Порошенко мечтает прокатиться из Одессы в Варну за несколько часов. Фото: открытые источники

Президент Петр Порошенко мечтает за несколько часов проехаться на авто из Одессы в Варну по модернизированной трассе. Об этом он сказал на встрече с болгарским премьером Бойко Борисовым.

Порошенко заявил о высоком уровне сотрудничества между Украиной и Богарией и выполнении договоренностей, достигнутых в мае этого года. В частности, по модернизации дороги Одесса-Рени через Болград и в перспективе продолжение этой дороги как транспортного коридора в Варну и Софию.

"Мечтаю, что мы с тобой сядем вдвоем в машину или в Варне, или в Одессе и за 3-4 часа доедем (новой дорогой - ред.)", - сказал президент.

В этом году на 300 тыс. украинцев больше посетили Болгарию. Также на 46% вырос товарооборот между странами, рассказал Порошенко.

Также президент отметил введение прямого авиасообщения из Одессы в Болгарию и прямого железнодорожного сообщения из Львова в Болгарию.

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Президент Петр Порошенко объявит о намерении идти на выборы после старта избирательной кампании.