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четверг, 01 марта 2018 16:37

Порошенко распорядился добиться ареста активов Газпрома

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Порошенко распорядился добиться ареста активов Газпрома
Петр Порошенко привлек к процессу ГПУ, Минюст и МИД. Фото: president.gov.ua

Нафтогаз должен добиться ареста активов Газпрома, если тот откажется выплатить Украине долг по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО 1 марта.

"Срочно собрать совещание. И если Газпром не заплатит эти деньги - я так понимаю, он начал это делать еще вчера, Нафтогаз должен добиться арестов активов Газпрома и обеспечения выполнения этих решений", - заявил Порошенко.

Он дал соответствующее поручение руководству Нафтогаза. Также попросил помочь с этой задачей Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и МИД.

"Андрей Владимирович (Коболев. - Gazeta.ua), вы можете рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и президента. Подчеркиваю: это очень важно", - сказал президент.

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Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных решений в Стокгольме Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.

В российской компании уже заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража доплатить Нафтогазу за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В российской компании утверждают, что будут защищать свои права доступными действующему законодательству путями.

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