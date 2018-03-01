Порошенко распорядился добиться ареста активов Газпрома

Нафтогаз должен добиться ареста активов Газпрома, если тот откажется выплатить Украине долг по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом сказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО 1 марта.
"Срочно собрать совещание. И если Газпром не заплатит эти деньги - я так понимаю, он начал это делать еще вчера, Нафтогаз должен добиться арестов активов Газпрома и обеспечения выполнения этих решений", - заявил Порошенко.
Он дал соответствующее поручение руководству Нафтогаза. Также попросил помочь с этой задачей Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и МИД.
"Андрей Владимирович (Коболев. - Gazeta.ua), вы можете рассчитывать на полную поддержку со стороны государства и президента. Подчеркиваю: это очень важно", - сказал президент.
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Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных решений в Стокгольме Газпром должен уплатить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза.
В российской компании уже заявили, что не согласны с решением Стокгольмского арбитража доплатить Нафтогазу за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В российской компании утверждают, что будут защищать свои права доступными действующему законодательству путями.
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