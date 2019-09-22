Порошенко раскрыл детали декабрьского переворота

Порошенко рассказал или передвинут путч с декабря на октябрь Фото: ukrinform.ua

Петр Порошенко иронично прокомментировал декабрьский переворот.

Сослался на Елизавету Богуцкую, заранее сообщит, когда он будет. Это нардепка от "Слуги народа", рассказала о якобы запланирован "путч").

Об этом он рассказал во время интервью "5 каналу".

"У нас есть представитель по этому поводу, Лиза Богуцкая. Она заранее сообщит, когда будет путч и единственное, что сейчас собирается петиция, я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента, что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", - сказал Порошенко.

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Напомним, во время первого заседания Верховной Рады 9-го созыва 29 августа СМИ подсмотрели переписки в мессенджере нардепки от "Слуги народа" Лизы Богуцкой.

Журналисты издания "Страна" опубликовали фото сообщению народного депутата Лизы Богуцкой. Она написала, что министр внутренних дел Арсена Авакова собираются оставить в новом правительстве из-за того, что "Порошенко готовит путч".

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать - мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку , чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч ", - написала она.

Пятый президент Петр Порошенко в среду в очередной раз не явился на допрос в Государственный бюро расследований. Адвокат Порошенко Игорь Головань рассказал, что передал все необходимые документы в канцелярию. Однако неявки своего клиента комментировать не стал.