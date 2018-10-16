Порошенко прокомментировал разрыв отношений РПЦ с Константинополем

Порошенко надеялся, что Россия не пойдет по пути самоизоляции и конфликта со всем мировым православием. Фото из открытых источников

Решение Русской православной церкви разорвать отношения со Вселенским патриархатом демонстрирует правильность направления Украины в церковных вопросах.

Такое убеждение высказал президент Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриарха в Киеве архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским.

"С очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора, полностью от него зависящее русское церковное начальство заявило о разрыве евхаристического общения с Константинопольской матерью-церковью. Такая реакция духовной и светской российской власти и от нее зависимого церковного руководства лишь подтверждает, что мы с вами на правильном пути", - сказал Порошенко.

Он констатировал, что Россия противопоставила себя всему миру.

"Сейчас и Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием. Я надеялся, что этого не произойдет", - сказал президент.

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11 октября Синод Константинополя официально объявил решение о том, что Вселенский патриархат переходит к предоставлению автокефалии Украинской церкви. 15 октября Синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.