Порошенко прокомментировал разговор Зеленского с Байденом

Порошенко назвал телефонный разговор своевременным. Фото: Reuters

Председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прокомментировал разговор президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

"Хорошая новость, которую с нетерпением ждали в Украине. Возможно, даже больше в оппозиции, чем во властных коридорах. Из своего опыта длительных бесед с Джо Байденом - от сложных до приятных - не сомневался, что как президент США он был, есть и всегда будет оставаться твердым и принципиальным в своей поддержке Украины", - написал он в Facebook.

Порошенко указал, что сегодняшний контакт Байдена с Зеленским очень актуальный.

"Российский агрессор не стесняется играть мышцами на наших границах. В Кремле продолжают разыгрывать карту украинской капитуляции. Путин увеличивает ставки и, видимо, рассчитывал на близкую победу", - написал 5-й президент.

"Теперь, когда в игру вошел старый друг Украины, наиболее опытный и знающий в украинских делах глава Белого дома, украинская борьба получила столь необходимую и своевременную "вакцину" от российского агрессора", - добавил Порошенко

Украинская власть получила четкие и понятные сигналы относительно ожиданий на пути необходимых реформ. Прежде всего в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права, настоящей судебной реформы, обеспечение демократического развития Украины на принципах политической конкуренции, а не инструментализации властных воздействий.

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"Трагический контекст первого телефонного разговора, связанный с тревожным развитием безопасностной ситуации в противодействии российской агрессии, не подменяет большое значение контакта Вашингтона с Киевом на высшем уровне. Впереди много работы, в которой ключевыми будет оставаться наша несокрушимая единство и солидарность!" - подытожил Порошенко.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. О разговоре с Байденом Зеленский написал в Twitter.