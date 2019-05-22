Порошенко прокомментировал расследование против него

Экс-президент Украины Петр Порошенко на "Книжном Арсенале" в Киеве прокомментировал ряд расследований против него. Их открыли после окончания термина его полномочий как главы государства.

Автор: Gazeta.ua Пятый президент Украины Петр Порошенко на "Книжном арсенале" прокомментировал обвинения в свой адрес

"Это признак начала парламентской избирательной кампании. Я внимательно слежу за обвинениями не от моих врагов, а от врагов Украины. Подается заявление в следственные органы, что украинские военные корабли, которые шли оборонять Азовское побережье Мариуполя в рамках ротации, это - провокация против РФ. Пятая колонна пытается переложить ответственность на власть Украины. Мы этого не позволим", - заявил Петр Порошенко.

"Другой "политический деятель из пятой колонны" пишет: нужно обвинить Порошенко в том, что он давил непонятно на кого, чтобы Украина получила томос. Я готов за это отвечать. Считаю, это был правильный шаг", - добавил экс-президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны

Порошенко прокомментировал обвинения в якобы незаконных приказах для ВСУ и подписании языкового закона.

"Пытаются обвинить, что в 2014 году я отдал приказ на контрнаступление после десятидневного режима одностороннего прекращения огня, когда по нашим войскам вели огонь из всех средств, включая стрелковое оружие, артиллерии, минометов. Тогда мы освободили 2/3 оккупированного Донбасса. Если это было преступление против Украины - я готов нести ответственность", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель

"Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке. Я тоже готов. Уголовное дело по Керченскому проливу - это атака на армию. Уголовное дело в отношении томоса - это атака на веру, уголовное дело по языковому закону - это атака на язык. Все четко по программе, но ничего у них не получится", - заявил пятый президент Украины.

Сегодня САП начала расследование против Порошенко и Кононенко по подозрению в махинациях в энергетическом секторе. Ранее Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко. Заявление подал бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов. Расследование проводится по 3 статьям: действия, направленные на насильственную смену или захват государственной власти; государственная измена; превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Речь идет о событиях 25 ноября 2018-го, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины с Черного до Азовского морей в районе Керченского пролива.