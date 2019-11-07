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четверг, 07 ноября 2019 16:31

Порошенко призвал Зеленского отреагировать на наступление на свободу слова

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Порошенко призвал Зеленского отреагировать на наступление на свободу слова
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Давление на независимые СМИ не имеет ничего общего с европейскими стандартами и ценностями"

Давление правоохранительных органов на телеканал "Прямой" и его владельца - это лишь составная часть общего процесса, который сейчас происходит в Украине. И это не имеет ничего общего с европейскими стандартами.

Так прокомментировал обыски у владельца телеканала "Прямой" лидер партии "Европейская Солидарность", народный депутат Украины Петр Порошенко, находящийся в Донецкой области.

"Было очень много каналов, которые говорили неправду обо мне. И мне точно не нравилось то, что они говорили. Но здесь мы должны руководствоваться принципом Вольтера: "Я не разделяю ваше мнение, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели право его выразить". Это был мой принцип", - напомнил Порошенко.

"Вчера были заявления руководителя профильного комитета, представителя правительства о том, что они собираются привлечь к ответственности журналистов, контролировать интернет", - акцентировал Порошенко, комментируя инициативы представителей монобольшинства ввести уголовную ответственность для журналистов.

"Сегодня, к сожалению, я не уверен, что об этом знает президент Зеленский, но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов - это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны. Потому что это точно не имеет ничего общего ни с европейскими правилами, ни с европейскими ценностями", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он заверил, что партия "Европейская Солидарность" будет защищать свободу слова в Украине.

Европейская Солидарность
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