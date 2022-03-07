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понедельник, 07 марта 2022 12:27

Спецтема: Война России против Украины

Порошенко призвал закрыть украинское небо и дать больше оружия

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  Экс-президент Петр Порошенко в интервью Fox News: "Ядерное поражение не будет знать границ"
Экс-президент Петр Порошенко в интервью Fox News: "Ядерное поражение не будет знать границ"

Экс-президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News призвал союзников закрыть небо над Украиной.

Пятый президент подчеркнул: воздушные атаки российских оккупантов на атомные электростанции несут угрозу всему миру. Порошенко также призвал предоставить Украине больше самолетов, ударных беспилотников и противотанковых средств.

"Это очень важно – держать под защитой украинское небо, противовоздушную защиту нашей земли. Конечно же, нам нужны военные самолеты с тем, чтобы защитить украинские атомные электростанции. Ядерное поражение не знает границ. И даже статья 5 Договора о НАТО не защитит в таком случае от катастрофического безумия Путина", – говорит Порошенко.

"Нам нужны истребители также для того, чтобы защищать наше гражданское население. И те 72 истребителя, которые сегодня находятся в Польше, Словакии, Германии, мы немедленно в них нуждаемся. Это вопрос часов, ведь каждый час промедления стоит сотни украинских жизней", – призывает Порошенко.

"У нас одни из лучших пилотов в мире. Ими уже сбито более сотни российских истребителей и вертолетов. И я даже не знаю, может ли кто-то себе представить, что наша армия, которую я имел честь как Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины в 2014 -2019 годах создавать, сейчас настолько мощная", – отмечает Порошенко.

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"Нам также нужны атакующие беспилотные самолеты, дроны. У нас есть Байрактары из Турции, и они очень эффективны. Прошу, скоординируйтесь со всеми странами-членами НАТО и обеспечите нам поставки этого оружия", – говорит Порошенко.

"Третье – Джевелины, NLAW, другие противотанковые ракетные системы. Против нас действуют около 1,5 тысячи российских танков и бронетранспортеров. Для наших воинов невозможным противостоять им с легким оружием, особенно когда речь идет о танках. Это оружие действительно очень эффектино, и она нам однозначно нужна. Как нужны нам и комплексы противоракетной обороны, Стингеры. Потребность в них также неотложна. Прошу вас, нам их нужны тысячи для защиты не только Украины. Ведь на нашей земле мы защищаем и европейскую, и глобальную безопасность", – подчеркивает пятый президент.

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