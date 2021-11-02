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Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях на внеочередном заседании Рады

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Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях на внеочередном заседании Рады
Пятый президент Петр Порошенко призвал срочно принять закон об кислородных станциях. Фото: eurosolidarity.org

Оппозиция собрала необходимые подписи для проведения внеочередного заседания и принятия закона о кислородных станциях в больницах.

Об этом в видеообращении сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он призвал срочно принять закон 5460 во втором чтении.

"Я хочу поблагодарить каждого из 155 народных депутатов, которые поставили свои подписи, чтобы созвать внеочередную сессию для создания и финансирования масштабной программы установки стационарных кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения. В то, что проблем с кислородом не существует, верит только один человек в стране, и тот – Зеленский", – отметил пятый президент.

"Мы все помним, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения ковидных больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться. А на этот раз уже искали диверсантов, мол, останавливают кислородные заводы. А может, это олигархи кислород выпили?", – заметил Порошенко.

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"С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, использующие только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, возникающем при очередном ухудшении эпидемической ситуации", – констатирует Порошенко.

"Заведения, которые чудом смогли установить кислородные станции, в том числе с нашей помощью, не сталкиваются с критической нехваткой кислорода. Оксигенная станция подаёт кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Потому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха. Единственное, что для этого нужно – это надежное энергоснабжение. Поэтому мы требуем обеспечить все ковидные отделения еще и генераторами. Зачем? Чтобы избежать массового мора в случае веерных отключений электроэнергии, потому что власти дилетантов забыли подготовить энергетику к зиме. Дефицит газа, дефицит угля, дефицит электричества, дефицит разума и дефицит опыта. Вот такой диагноз", – говорит лидер "ЕС".

"Поэтому мы требуем создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов. По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривен. Кубометр кислорода из портативного кислородного генератора – уже семьдесят гривен. Таскать баллонами – еще дороже", – отмечает Петр Порошенко.

"Очевидно, что ковид это надолго, и ответ на этот вызов требует не только тактических, но и стратегических решений. Проблему кислорода можно и нужно решить раз и навсегда", – говорит пятый президент.

"Благодарю всех фракций, и даже нескольких смельчаков-слуг, которые, несмотря на давление из Офиса Зеленского, поддержали созыв внеочередного заседания. Требуем, чтобы уже завтра законопроект рассмотрел бюджетный и медицинский комитет, а уже в четверг руководство парламента обязано созвать внеочередное заседание", – убежден Петр Порошенко.

"Только за вчера, за один день умерло от ковида 700 украинцев. Нет ничего более важного, чем спасать жизнь людей. Так что я призываю "Слуг" вспомнить, что они – не слуги Зеленского и поддержать этот наш законопроект", – резюмирует лидер партии.

За минувшие сутки, 1 ноября, в Украине обнаружили 19 455 новых больных коронавирусом. Из них 1263 ребенка и 339 медработников. Умерли 700 инфицированных, выздоровели - 12 639 пациентов.

Наибольшее количество случаев недуга за прошлые сутки зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и Киеве (1738).

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