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Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки

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Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко: "Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты"

Экс-президент Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал немедленно выделить средства для финансирования Вооруженных Сил Украины.

Он поблагодарил союзников за предоставление вооружения и отметил, что приоритетом для власти должно быть не дорожное строительство, а финансирование обороны.

"Мы очень благодарим наших партнеров за помощь, в том числе и военную. Но Украина срочно нуждается в еще большем оборонном оружии, в том числе в первую очередь противовоздушном и противоракетном. С учетом вчерашнего выступления г-на Блинкена на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что удар будет нанесен именно такой. Чтобы создать купол, защищающий нас от российского превосходства в воздухе", - подчеркнул Порошенко.

"И дело - не в дате. Мы не знаем, в какой день окончательно сойдет с ума Путин. Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то сжимать его, то ослаблять. Вчера на Донбассе - 60 обстрелов, и нам нужно жить в условиях постоянной тревоги", – говорит пятый президент.

"Мы требуем поставить наш законопроект об увеличении финансирования армии на 50 миллиардов, о комплектации бригад, об увеличении денежного обеспечения, о развертывании очереди резерва, формировании стратегического резерва и территориальной обороны", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты на "великому крадівництві", зашить карманы и передать деньги армии. Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы ими ехали российские танки. Или чтобы их разбомбила российская авиация", - резюмирует Порошенко.

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Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на бизнесмена Амика Амирханяна, компании которого занимались строительством дорог, коррупционная составляющая во время строительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%.

По его словам, в тендерах в рамках "Большого строительства" происходит искусственное завышение стоимости дорожного строительства и дополнительный расход средств.

"Думаю, процентов на 30 работы [по строительству дорог] могли бы стоить дешевле. Просто, знаете, ни одна финансовая инспекция не сможет определить то, что мы можем определить. Только дорожник может вычислить, где воруют деньги на дорогах", – сказал Амирханян.

По его словам, откаты на "Большом строительстве" производятся в криптовалютах и ​​их получает, в частности, Служба безопасности за "крышивание".

"У меня есть информация, что сегодня даже СБУ от всех тендеров получает за прикрытие дорожников 0,5%. Это получают в криптовалюте", – заявил бизнесмен.

Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК Украина" заявил, что западные партнеры должны финансировать увеличение украинской армии, потому что иначе придется забирать деньги с "Большого строительства".

"Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", – сказал Зеленский.

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