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вторник, 08 мая 2018 09:51

Порошенко привязал выборы на Донбассе к миротворческой миссии ООН

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Порошенко привязал выборы на Донбассе к миротворческой миссии ООН
Петр Порошенко убежден, что после имплементации миротворческой операции Россия выведет войска из Донбасса. Фото: radiosvoboda.org

Выборы на временно неподконтрольной территории Донбасса могут пройти сразу после имплементации там миротворческой миссии ООН.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

"Многие думают, что у нас новая холодная война. Хочу разочаровать: это не холодная война. Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты. И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы. И только после полной имплементации миротворческой операции мы безотлагательно возьмемся за политические процессы. Свободные выборы состоятся сразу после того, как российские войска уберутся восвояси. Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск", - подчеркнул президент.

Он отметил, что миротворческая операция станет одним из инструментов давления на Россию.

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Киев настаивает на том, чтобы возможная миротворческая миссия была достаточно многочисленной и находилась, в частности, на том участке российско-украинской границы, которую с 2014 года контролируют сепаратисты. Кроме того, в состав миротворцев не должны входить русские или союзные им силы из стран ОДКБ.

Россия же, напротив, выступает за то, чтобы миротворческая миссия находилась на линии фронта между ВСУ и силами непризнанных ДНР и ЛНР, и, кроме того, механизм введения миротворцев согласовали с властями "республик".

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