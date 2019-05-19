Порошенко присвоил дипломатический ранг 3 нардепам

Порошенко предоставил ранг посла Арьеву, Герасимову и Логвинскому. Фото: Рубрика

Президент Петр Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, нардепу от "Народного фронта" Георгию Логвинскому.

Соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.

"Согласно статье 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю: присвоить Логвинскому Георгию Владимировичу - заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе.

Пункт 4 статьи 25 закона "О дипломатической службе" предусматривает, что дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла, чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, чрезвычайного и полномочного посланника второго класса присваиваются дипломатическим служащим президентом Украины по представлению министра иностранных дел.

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18 мая Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, нардепу от БПП Владимиру Арьеву, а также председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председателю фракции БПП Артуру Герасимову.