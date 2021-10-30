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суббота, 30 октября 2021 15:07

Порошенко примет участие в международной конференции безопасности в Галифаксе

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Порошенко примет участие в международной конференции безопасности в Галифаксе
Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине. Фото: eurosolidarity

19-21 ноября пятый президент Украины Петр Порошенко традиционно примет участие в ежегодной международной конференции безопасности в Галифаксе.

В кругу ведущих западных политиков и экспертов по вопросам международной безопасности по обе стороны Атлантики Порошенко представит видение развития политических процессов в Украине, прогресса во внедрении демократических реформ, приближения к ЕС и НАТО, а также солидарного отпора российской агрессии.

В рамках пребывания в Галифаксе планируется ряд двусторонних контактов с представителями канадских и американских политических кругов, а также общение с западными СМИ.

"Европейская Солидарность"
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