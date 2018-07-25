Порошенко примет участие в крестном ходе

Выходными президент Петр Порошенко будет отмечать со страной 1030-летия крещение Киевской Руси - Украины. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины в субботу, 28 июля.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В 8:30 запланировано государственное мероприятие в Мариинском дворце.

В 11:30 (ориентировочно) - шествие "Молитва за Украину".

В 13:00 - выступление президента на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

На празднование приглашены иностранные гости, представители православных и католических церквей мира, в том числе официальная делегация Вселенского патриархата, представители украинских церквей в диаспоре.

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Петр Порошенко 17 апреля подписал обращение к Вселенскому патриархату с просьбой предоставить томос Украинской поместной автокефальной церкви. 19 апреля его поддержала Верховная Рада.