Петр Порошенко представит обновленную партию. Фото: Reuters

Партия "Блок Петра Порошенка - Солідарність" проведет ребрендинг. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах.

"Я остаюсь в БПП", - сказала жена генпрокурора. В то же время она не стала комментировать политические перспективы своего мужа.

"Наши планы - семейные. Жить долго и счастливо. И вместе, сообща. Радоваться детям и внукам", - заявила Луценко.

На вопрос журналиста "В БПП будет какой-то ребрендинг? Вы будете как-то иначе называться?" ответила:

"Мы обязательно пересмотрим. Уже работа ведется по этому поводу. В ближайшее время наш лидер Петр Порошенко представит эти наработки".

Также Луценко назвала "политическим" выступление премьер-министра Владимира Гройсмана на часе вопросов к правительству.

"Он придерживается того курса, который был основан Порошенко. И Гройсману, как его ученику, протеже, нравится этот курс и он его продолжает поддерживать. Это уже хорошо. Конечно, человек, возглавляя правительство, может иметь любые амбиции. Имеет право быть избранным и заходить в парламент.

Мы всегда находили общий язык. Надеюсь, что такой общий язык в походе в следующий парламент также будет найден", - сказала представитель президента.

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Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко. Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля. Инаугурация нового президента состоится 20 мая.