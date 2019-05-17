Порошенко представит обновленную партию

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 5130
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 52700
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 981
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1386
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2160
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 774
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 342
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6391
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7542
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
7
14
23
3
4
Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника
Перенесли сессию - опасаются возвращения бывшего градоначальника
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Удобная для Януковича: что известно о новой руководительнице Конституционного суда
Удобная для Януковича: что известно о новой руководительнице Конституционного суда
Под Конституционным судом подрались &quot;свободовцы&quot;, Нацкорпус и БПП
Под Конституционным судом подрались "свободовцы", Нацкорпус и БПП
Видео
Все видео
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
Рада определяет дату инаугурации Зеленского (онлайн)
Рада определяет дату инаугурации Зеленского (онлайн)
Инаугурация в комитете и ратификации в зале: онлайн заседания Рады
Инаугурация в комитете и ратификации в зале: онлайн заседания Рады
Председатель Конституционного суда попал в коррупционный скандал
Председатель Конституционного суда попал в коррупционный скандал
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 342
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 612
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1719
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9423
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1332
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 369
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 12:44

Порошенко представит обновленную партию

1 Комментировать
Порошенко представит обновленную партию
Петр Порошенко представит обновленную партию. Фото: Reuters

Партия "Блок Петра Порошенка - Солідарність" проведет ребрендинг. Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах.

"Я остаюсь в БПП", - сказала жена генпрокурора. В то же время она не стала комментировать политические перспективы своего мужа.

"Наши планы - семейные. Жить долго и счастливо. И вместе, сообща. Радоваться детям и внукам", - заявила Луценко.

На вопрос журналиста "В БПП будет какой-то ребрендинг? Вы будете как-то иначе называться?" ответила:

"Мы обязательно пересмотрим. Уже работа ведется по этому поводу. В ближайшее время наш лидер Петр Порошенко представит эти наработки".

Также Луценко назвала "политическим" выступление премьер-министра Владимира Гройсмана на часе вопросов к правительству.

"Он придерживается того курса, который был основан Порошенко. И Гройсману, как его ученику, протеже, нравится этот курс и он его продолжает поддерживать. Это уже хорошо. Конечно, человек, возглавляя правительство, может иметь любые амбиции. Имеет право быть избранным и заходить в парламент.

Мы всегда находили общий язык. Надеюсь, что такой общий язык в походе в следующий парламент также будет найден", - сказала представитель президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали достижения Порошенко за пятилетку

Во втором туре президентских выборов шоумен Владимир Зеленский на 48,77% опередил Петра Порошенко.

Об окончательных результатах выборов ЦИК сообщила 30 апреля.

Инаугурация нового президента состоится 20 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко представит обновленную партию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Президент подал в отставку под давлением общественности

Самое читаемое
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 54472
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 52700
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
Звезды с дефектами внешности, которых они не скрывают
21
 Просмотров: 25165
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
Вечеринка у бассейна и стриптиз: как развлекается самая сексуальная бабушка мира
8
 Просмотров: 24896
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки
На Катю Осадчую набросились хейтеры за выбор вышиванки Просмотров: 17587
Политика
Роспуск парламента возможен - депутат Мищенко
Роспуск парламента возможен - депутат Мищенко Просмотров: 81
У Тимошенко заговорили о "техническом правительстве" до осени
У Тимошенко заговорили о "техническом правительстве" до осени Просмотров: 306
У Порошенко говорят, что Зеленский может распустить Раду
У Порошенко говорят, что Зеленский может распустить Раду Просмотров: 2115
"Еще в Европе нет, а мы движемся вперед" - Порошенко дал старт 5G
"Еще в Европе нет, а мы движемся вперед" - Порошенко дал старт 5G Просмотров: 324
Экс-руководителя Нацгвардии Аллерова задержали на 2 месяца: неожиданные подробности дела
Экс-руководителя Нацгвардии Аллерова задержали на 2 месяца: неожиданные подробности дела Просмотров: 369
Больше всего комментируют
11
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
5
Инаугурации 20 мая: у Зеленского увидели зраду
3
Рада определилась с днем инаугурации Зеленского
Голосов: 37524
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua