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Порошенко представил законопроект "ЕС" о колаборантах
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"Европейская Солидарность" инициирует принятие ряда нормативных актов, направленных на борьбу с российской пропагандой и противодействие коллаборационизму.

Об этом во время брифинга сообщил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Он также напомнил, что "Европейская Солидарность" поддержала решение СНБО о санкциях против де-факто российских телеканалов. Однако этого шага недостаточно, отмечают в "Европейской Солидарности".

Именно поэтому фракция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам.

"Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена ​​четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней", - объясняет Порошенко.

Также в "ЕС" подготовили законопроект об усилении ответственности за действия, связанные с распространением враждебной пропаганды, который должен перекрыть все лазейки для нее.

"Первые шаги были осуществлены нашей командой еще в 2014-2015 годах. Я хотел бы подчеркнуть, что именно моя подпись стоит под решением о применении санкций в отношении российских телеканалов. Мы сейчас видим, что и Европейский Союз, в частности Латвия на этой неделе приняла соответствующее решение о запрете тех же российских телеканалов, которые не являются средствами массовой информации и там работают не журналисты. А являются средствами пропаганды, и работают там журналисты вроде Соловьева и Киселева", - напомнил Порошенко.

Третий документ - это постановление Верховной Рады "О неотложных мерах по пресечению практики политически мотивированных преследований". По словам Порошенко, Постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников революции достоинства - в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугар, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, София Федыны, Маруси Звиробий и других.

Порошенко призвал политические силы, представленные в парламенте, кроме ОПЗЖ, подписаться под законопроектами и постановлением.

"Мы сейчас обращаемся ко всем лидерам парламентских фракций, кроме ОПЗЖ как "пятой колонны", с просьбой выступить соавторами указанных проектов законов и постановления и продемонстрировать украинскому народу, что за первым шагом мы готовы сделать и второй, и третий. Чтобы наконец выступить единым фронтом против российской агрессии. Единым фронтом по защите государственных и национальных интересов Украины", - отмечает Порошенко.

"Для того, чтобы остановить то нашествие, которое сейчас просто перекочевало из 112, NewsOne, Zik, пытается прорваться к другим каналам и сделать бессмысленным этот первый и, к сожалению, единственный шаг власти, который мы приветствуем", - напомнил пятый президент .

Порошенко подчеркнул: альтернативы государственнической стратегии не существует. "Чего хочет сейчас украинский народ? Украинский народ хочет объединения всех политических сил вокруг государственных интересов. Вокруг защиты государственности Украины, европейской и евроатлантической интеграции. Именно эти цели исповедует наша политическая сила", - резюмирует Порошенко.

  Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
  Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
  Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
  Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
  Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
  Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
Экс-президент Петр Порошенко представил законопроекты "Европейской Солидарности" по борьбе с российской пропагандой и коллаборационизмом
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