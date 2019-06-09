Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"

Назвали первую десятку партии "Европейская солидарность". Фото: UAinfo

Партия "Европейская солидарность" бывшего президента Петра Порошенко в воскресенье, 9 июня, провела съезд.

Порошенко заявил, что партия идет на досрочные выборы, чтобы никто не развернул Украину в сторону России и не остановил на полпути от Европейского Союза и НАТО.

"Наша команда идет на выборы, чтобы защищать фундамент нашего государства. Это наше первое задание. Мы идем, чтобы не допустить реванша российских сил. Сейчас они кучкуются по разным колоннам, но как бы себя не называли различные обломки партии Януковича, суть их одна и название этой сути - пятая колонна России. Они враждебны ко всему, чего достигла Украина за прошедшие пять лет, ко всему, что отдаляет нас от Европы, а тянет обратно к Российской империи ", - подчеркнул Порошенко.

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Первая десятка партии:

1. Возглавляет список "Европейской солидарности" - Петр Порошенко.

2. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

3. Первый заместитель председателя Верховной Рады, бывшая руководительница гуманитарной подгруппы в ТКГ Ирина Геращенко.

4. Военный, генерал-лейтенант. Командир взвода 95-й отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский.

5. Певица, телеведущая, общественный деятель, волонтер София Федина.

6. Лидер крымскотатарского народа, политический заключенный Мустафа Джемилев.

7. Волонтер, командирка медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

8. Председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

9. Заместитель председателя Меджлиса, политический заключенный Ахтем Чийгоз.

10. Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Бывшие партнеры по коалиции "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" считают, что отменять депутатскую неприкосновенность не надо.