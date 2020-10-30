Порошенко предложил свой план выхода из конституционного кризиса

В дополнение к эпидемиологическому, экономическому и безопасностному кризису, страна погружается во мрак конституционного кризиса. Выход из конституционного кризиса начинается с возвращения власти в правовое поле. Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Порошенко напомнил, что антикоррупционная инфраструктура, которая была создана в течение его президентского срока, уже неоднократно подвергалась целенаправленным атакам. Одной из таких атак является решение Конституционного Суда Украины, судьи которого почувствовали нетерпимость Банковой к антикоррупционным органам.

"Это команда Зеленского создала в обществе атмосферу нетерпимости к антикоррупционных органов, которую, конечно же, почувствовали и в Конституционном Суде. И, наконец, вот вам вишенка на торт. Представление в Конституционный Суд против декларирования подавала не только ОПЗЖ, но и группа "За будущее". Эта группа со всеми потрохами принадлежит Коломойскому, близком деловому и политическому партнеру Зеленского", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Чтобы помочь Украине преодолеть кризис, Порошенко предложил свой план действий.

Во-первых. Почитать Конституцию и вернуться в правовое поле.

Во-вторых. Приятно удивить прозрачным конкурсом и качественными кандидатурами на уже вакантные должности в Конституционном Суде.

В-третьих. Организовать прозрачные, а не фиктивные конкурсы на руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

В-четвертых. Продолжить судебную реформу в средней апелляционной и нижней звеньях судебной системы.

В-пятых. Незамедлительно подать и принять закон, восстанавливающий жесткое электронное декларирование и уголовную ответственность за умышленное сокрытие информации о реальном имущественном положении.

Во вторник стало известно, что Конституционный суд признал неконституционным статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. В НАПК заявили, что из-за решения КСУ закроют реестр электронных деклараций. Вчера из-за этого президент Владимир Зеленский срочно созвал заседание СНБО, где речь шла об угрозах национальной безопасности. 30 октября у Конституционного суда Украины прошла общественная акция "Отправим судей-предателей в Ростов".