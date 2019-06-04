Порошенко появился на бордах с новым слоганом

Пятый президент Петр Порошенко появился на билбордах с новым лозунгом.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК Обновленную БПП начали рекламировать ни билбордах.

На агитации Порошенко изображен рядом с надписью "Обирай НАТО і ЄС. Долучайся" и названием обновленной БПП - "Європейська солідарність".

На фоне символики ЕС - адрес сайта партии.

Борд расположен в одном из столичных районов. Раньше на нем Порошенко рекламировали под лозунгом "Армія. Мова. Віра", когда тот второй раз баллотировался в президенты.

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Съезд партии "Європейська солідарність" избрал председателем политсилы 5-го президента Петра Порошенко. Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.