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суббота, 07 декабря 2019 14:08

Порошенко посоветовал Зеленскому забрать в Путина газовый кнут

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Порошенко посоветовал Зеленскому забрать в Путина газовый кнут
Порошенко говорит, что газ – российское оружие

Россия всегда использовала поставки газа как инструмент политического давления на Украину. И сейчас Путин пытается заставить украинскую сторону обсуждать поставки газа вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал" во время телемарафона "Красные линии", передает Цензор.НЕТ.

"Заберите этот кнут для Украины из рук Путина. Заберите инструмент давления на нашу страну. Переведите газ в обычный коммерческий продукт. Нечего там делать президентам", - сказал Порошенко.

Он добавил: "Как только вы начинаете торговать нашей независимостью, нашу безопасность ценой газа - вы обречены на поражение".

"Украина не продается. Украинской независимостью не торгуются. Украинская армия не продается, украинский язык, украинская земля не продается никаким коммерсантам, тем более никакому Путину. Это "красная линия", которую точно пересекать невозможно", - заявил пятый президент Украины.

Политик призвал всех вспомнить, сколько раз Украина испытывала сокрушительное поражение в результате добавления газа в политическую повестку дня.

Он напомнил, почему Черноморский флот России появился в украинском Севастополе. В 1996 году была задолженность Украины за газ перед Российской Федерацией и она заставила тогдашнее руководство нашего государства согласиться оставить базу ЧФ РФ еще на 25 лет.

Порошенко также напомнил и о "харьковских соглашениях". "Что было их природой? Газ. Мы имели очень высокие цены на газ. Более того, на весь мир Россия обвиняла нас, что мы постоянно воруем этот газ. И для расчетов за газ, для скидки были подписаны эти позорные предательские "харьковские соглашения", - отметил он.

Пятый президент Украины отметил, что в 2015 году россияне "хотели играть в ту же игру" - осенью "Газпром" прекратил поставки газа в Украину. Он отметил, что тогда дал команду провести переговоры и перейти на закупку газа в европейских странах и одновременно с этим готовить иски против "Газпрома".

"В конце концов, даже с экономической точки зрения сегодня мы имеем все основания говорить о том, что мы имеем юридическую позицию для исков к РАО "Газпром" на 15 млрд долларов", - отметил Порошенко.

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Встреча Зеленского и Путина состоится 9 декабря

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