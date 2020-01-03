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пятница, 03 января 2020 19:48

Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино

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Пятый президент Петр Порошенко подвел итоги 2019-го года в фото.

К подборке вошла, в частности, романтическая фотография с женой Мариной, пишет Табло ID

Супруги в ноябре сфотографировалось на фоне маяка в пригороде Галифакса на пути к Эдмонту, что в Канаде. Позирование похоже на сцену с Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в фильме "Титаник".

  Супруги Порошенко 36-й год вместе.
Супруги Порошенко 36-й год вместе.

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Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной побывали в Туннеле любви в поселке Клевань Ровенской области.

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