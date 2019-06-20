Супруги Порошенко поразили романтическими фото из Туннеля любви

Пятый президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной побывали в Туннеле любви в поселке Клевань Ровенской области.

Фото появились в сети.

Петр и Марина находятся в браке 35 лет.

На фотографии Петр Алексеевич держит жену за руку, которая шагает шпалой.

Супруги Порошенко опубликовали "мимишное" фото.

Марина Порошенко сопровождает мужа в рамках предвыборного тура областями. Он возглавляет партию "Європейська солідарність", которая идет на внеочередные выборы в Верховную Раду.

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Партия "Європейська солідарність" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Выборы намечены на 21 июля.