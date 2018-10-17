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среда, 17 октября 2018 08:31

Порошенко пообещал воинам на фронте зарплату от 21 тыс. грн

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Порошенко пообещал воинам на фронте зарплату от 21 тыс. грн
Зарав военные, участвующие в ООС, получают от 17 тыс. грн. Фото: day.kyiv.ua

Президент Петр Порошенко дал поручение поднять денежное довольствие военнослужащим на 37% и компенсировать расходы на жилье.

Об этом глава государства сказал во время поездки во Львовскую область.

"Солдат должен получать не менее 10 тысяч гривен. А на фронте, на первой линии - не менее 21 тысячи гривен. Думаю, что это уже тот уровень, который точно свидетельствует о приоритетах, которые есть в государстве", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул необходимость помочь военнослужащим с приобретением жилья.

"Мы должны защитить военнослужащих. Если он прослужил 25 лет в армии, то сумма финансовой компенсации должна быть достаточной для того, чтобы человек мог обеспечить себя - с учетом возможного ипотечного кредитования - жильем там, где он хочет", - сказал Порошенко.

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14 января 2016 года президент Петр Порошенко заявил, что мобилизованный воин должен получать минимум 7 тыс. грн вне зоны боевых действий на Донбассе. Через две недели зарплаты военнослужащим подняли. Для контрактников и мобилизованных рядового сержантского состава - втрое, а для офицерского состава - в два-три раза. Таким образом минимальная заработная плата военных сейчас составляет 7 тыс. грн.

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