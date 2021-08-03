Порошенко пообещал привезти на передовую больше систем видеонаблюдения

На каждую видеокамеру, которую враг будет уничтожать на фронте будут появляться три новых - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Благотворительный Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечат восстановление камеры видеонаблюдения десятой отдельной десантно штурмовой бригады, после вывода ее из рабочего состояния выстрелом вражеского снайпера.

Об этом сообщил в видеообращении пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"С 27 мая "Дело общин", "Братья по оружию" и мой благотворительный фонд вместе с нашими партнерами по фракции "Европейская Солидарность" ведут очень важный проект.

Проект, который обеспечивает сохранение жизней украинских воинов в самых горячих точках линии соприкосновения. Устанавливаются системы видеонаблюдения, камеры с дальним зумом, приборы ночного видения, батальонные, бригадные пункты наблюдения. Уже прошло более двух месяцев, и эта система эффективно действует", - сказал Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" поблагодарил неравнодушных украинцев, которые помогают в закупке оборудования для фронта своими пожертвованиями.

"Это благодаря вам. Вы каждый день по 30, 50, 60 000 гривен отправляете на "Дело общин" и "Братьям по оружию". Мы стараемся держать, чтобы половина это были деньги, а половина были деньги моего благотворительного фонда. И сегодня 10-ка, где уже полностью завершено обеспечение этими системами и уже в семьдесят втором обустраиваются позиции в горячих точка - Зайцево, Шумах, Авдеевке на "промци". Эта работа будет продолжаться", - отметил он.

"К сожалению, мы не обходимся без потерь. Но потерь наших воинов, а потери этих "глаз". Глаз, которыми наши солдаты наблюдают, находят и обезвреживают снайперские группы, которые выходят на охоту за нашими воинами", - добавил пятый президент Украины.

Также Порошенко продемонстрировал поврежденную снайпером камеру: "Итак, пуля снайпера враждебного попала ... вот есть входное и выходное ... И они думали, что уничтожат наши "глаза".

"Мы, знаете, как у того былинного дракона - когда ему отрубят одну голову, вырастут три. И будут бить врага. Они думали, что обезвредили одну камеру, а мы добавим "глаз" нашим бойцам из "десятки", и они будут действовать более эффективно", - подчеркнул пятый президент Украины.

Лидер "Европейской Солидарности" сообщил, что поставки на фронт систем видеонаблюдения продолжится.

"Мы продолжим работу по установлению и обеспечению наших воинов, наших бригад эффективным наблюдением. И на каждую камеру, которую враг будет пытаться сбить на фронте будут три новых - вашими и нашими усилиями", - подчеркнул Порошенко.