Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"

Лояльное отношение к "Интеру" - результат договоренностей Петра Порошенко с Сергеем Левочкиным и Дмитрием Фирташем, говорит политолог Михаил Басараб. Фото: president.gov.ua

Телеканал "Интер" работает на Россию в войне против Украины. Президент Петр Порошенко в этой ситуации показывает незрелость.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Михаил Басараб.

"Интер" - не единственный канал, который ведет информационную войну против Украины. После Революции достоинства сеть прокремлевских медиа только разрастается. Они искажают реальность и калечат сознание украинцев.

Лояльное отношение к "Интеру" - результат договоренностей Петра Порошенко с Сергеем Левочкиным, Дмитрием Фирташем и Виталием Кличко в Вене перед президентской кампанией. Кличко считают политической креатурой Левочкина и Фирташа. Договорились, что Кличко не пойдет в президенты в 2014 году. Левочкин получил свои квоты во фракции БПП и его телеканал продолжил беспрепятственно работать на Россию.

Вражеские СМИ злоупотребляют тем, что в условиях свободы слова и демократии очень сложно доказать их диверсионную деятельность, манипуляции. Спекулируют этим. Хотя пятый год страна в войне, испытываем агрессию со стороны РФ. Поэтому прежде всего должны исходить из собственных национальных интересов. Государство должно жестко наказывать за пропаганду в пользу врага.

Правоохранители должны заняться источниками финансирования таких медиа. Интересно, за чьи деньги и каким образом финансируются "Интер", "112 Украина", "Ньюзван", "Страна", "Вести", ЗИК. Отчасти их формальными владельцами являются подставные лица, которые осваивают деньги российского "Газпрома", то есть Кремля. Ими управляет наш враг.

Можно сколько угодно вооружаться, иметь передовые НАТОвские технологии, но если проиграем информационное поле - самолеты, ракеты и танки ничего не будут стоить

Возможно, президент и его окружение, советники, не до конца осознают, насколько опасна работа враждебной пропаганды на нашей территории. Можно сколько угодно вооружаться, иметь передовые НАТОвские технологии, но если проиграем информационное поле - самолеты, ракеты и танки ничего не будут стоить. Главное - это битва между Украиной и Россией за сознание, мировоззрение, настроение и эмоции украинцев.

По возвращении Донбасса и Крыма нельзя гарантировать мирного существования и счастливого будущего, если сеть прокремлевских медиа и дальше будет беспрепятственно действовать. Они и в дальнейшем 24 часа в сутки будут манипулировать нашими гражданами, вводить их в заблуждение, предоставлять ложную информацию, продвигать враждебные стереотипы.

Порошенко в этой ситуации показывает политическую незрелость. Давно должен определить приоритетом информационную безопасность страны.

В условиях, когда пропаганда является едва ли не главным оружием Москвы, информационная гигиена должна быть приоритетом из приоритетов для украинской власти", - говорит Михаил Басараб.

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Телеканал "Интер" 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками". Соответствующее видео появилось в сети. В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".