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суббота, 16 октября 2021 07:25

Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
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Лидер партии "Свобода" Олег Тягныбок идет на митинг со своей младшей внучкой
Фото: Фейсбук-страница Кристины Равлюк
Народный депутат Анна Скороход на прощании с коллегой и возлюбленным Антоном Поляковым
Этот венок привезла народный депутат Анна Скороход для своего возлюбленого, народного депутата Антона Полякова
Владимир Зеленский почтил память погибших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве
Владимир Зеленский с президентами Европейского совета Шарлем Мишель и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен

Петр Порошенко в партийном офисе вязал маскировочные сетки для военных, Дмитрий Разумков получал подарки в Раде, Владимир Зеленский приветствовал военных с Днем защитников и защитниц. Как политики провели вторую неделю октября в материале Gazeta.ua.

8 октября в экс-спикера Дмитрия Разумкова был 38-й день рождения. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сделал с ним селфи и выложил в "Фейсбуке". Разумков получил от него подарок - памятную монету "Год змеи".

В этот же день жена президента Елена Зеленская поехала в Днепр. Там состоялся третий региональный форум по реформе системы школьного питания. Этой темой она занимается как первая леди.

9 октября народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар у себя на странице в "Фейсбуке" выложила фото бывшего президента и члена своей фракции Петра Порошенко.

"В то время, когда Банковая продолжает нанимать детей и студентов на" акцию "под домом Порошенко, он сам в офисе ЕС вместе с волонтерами, которые вяжут маскировочные сетки для фронта). В офисе евросолидарности вяжут сетки каждые выходные. Это традиционное место сбора волонтеров, которые уже приходят буквально семьями. История, которая показывает кто есть кто ", - написала Сюмар.

Когда ее увидела официальная жена, то возмутилась и спросила, как та осмелилась прийти на похорон

11 октября во Чернигове хоронили народного депутата, члена группы "За будущее" 33-летнего Антона Полякова. Без признаков жизни нашли в такси. Судмедэксперты обнаружили в крови алкоголь и наркотики. В местную филармонию попрощаться с ним съехались более 100 человек. Среди них - член его группы 31-летняя Анна Скороход. С весны они вместе жили в Киеве, недавно разошлись. Когда ее увидела официальная жена, то возмутилась и спросила, как и посмела прийти на похороны. Демонстративно вышла из зала. Мать покойного убрала цветы из гроба, которые положила Скороход. Нардеп поехала и на кладбище. Поцеловала Полякова в губы на прощание и возложила венок с надписью "Я тебя безумно люблю !!!"

12 октября стартовал саммит Украина-ЕС. Зеленский встретился с президентами Европейского совета Шарлем Мишель и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Подписали соглашение об "открытом небе" с ЕС. Это документ на 130 страниц. Треть из них - перечень законодательных и нормативных актов Евросоюза, которые должна внедрить в свое законодательство Украина. Это должно обеспечить нам "дешевле билеты и больше маршрутов".

Ко Дню защитников и защитниц 14 октября Владимир Зеленский почтил память погибших. Церемония состоялась на Михайловской площади в Киеве. Возложил цветы к Стене памяти. Осмотрел образцы современного вооружения и военной техники: средства разведки, управления и связи, ударные и огневые средства, ударные беспилотные авиационные комплексы. Оттуда поехал в Донецкую область. Пообщался с военными, посмотрел рисунки, которые им присылают дети.

В этот же день партия "Свобода" провела митинг возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве. Лидер Олег Тягнибок пришел туда с младшей внучкой на плечах.

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Дата
16
октября

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