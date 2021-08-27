Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото

Фото: Петр Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко передал военным в Широкино фрукты. "Слуга народа" Ирина Верещук летала с военным руководством. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, которого не пригласили на торжества ко Дню Независимости, поделился загорелым селфи в Киеве.

Как на этой неделе завершали свои отпуска политики – в материале Gazeta.ua.

Пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко в начале недели вместе с другими политиками праздновал День Независимости на параде в Киеве. Сидел в ложе президентов вместе с Виктором Ющенко и Леонидом Кучмой. Впоследствии – шел в колонне Марша патриотов. Вместе с пятым президентом шла его жена, депутат Киевсовета Марина Порошенко.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко на этой неделе отвозила фрукты военным от Петра Порошенко. Персики, виноград и сливы завезли в Широкино 128 бригаде, передали военным морякам.

Коллега Геращенко по фракции Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась фото с Марша защитников – в вышиванке и ожерелье общалась с военными. С Геращенко также вышла в море с военными.

Посмотреть на парад пришли и другие нардепы. Среди "слуг народа", в частности, Мария Мезенцева, Давид Арахамия, Александр Корниенко, Роман Грищук, Ярослав Юраш. От "Голоса" – Ольга Стефанишина, Соломия Бобровская, Кира Рудик, Ярослав Железняк.

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Эксминистр внутренних дел Арсен Аваков поделился загорелым селфи в Киеве с цветами – на официальные мероприятия его не пригласили.

Роман Грищук в начале недели в Одессе с женой Анной Гресь посещал благотворительный фестиваль Vintage Charity Market. Там неподалеку от побережья моря можно было приобрести одежду и послушать музыку. Что себе купили – упруги не сообщил. День флага праздновал на Хаджибейском лимане с коллегой Сергеем Колебошиным.

Нардеп Стефанишина на парад пришел с двумя дочерьми. А в начале недели с ними отдыхала в селе Вовчкив Киевской области. Там депутат по примеру девочек подпрыгивала на батуте. Также косила траву – опубликовала фото с косой.

"Слуги" Мезенцева и Юраш после парада отправились на админ границу с Крымом. Привезли туда иностранные делегации, высадили аллею мира – деревья. Сделали это в рамках инициативы президента Владимира Зеленского об озеленении Украины. Подписали флаг Украины, который после освобождения Крыма обещают передать в музей.

Мезенцева перед саммитом "Крымской платформы", в котором также участвовала, поехала Черногорию. Там позировала среди скал в белой рубашке. После праздников обедала на Херсонщине в селе Саги – солеными огурцами, салом, яйцами, горчицей.

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Депутат от "Голоса" Бобровская также гуляла в горах. Поехала в Германию в Гармиш-Партенкирхен, где на зеленом поле похвасталась черным платьем. Неделю начала с отдыха в купальнике на берегу моря в Украине.

Волонтер и шоумен, экс-партиец "Голоса" Сергей Притула обедал в ресторане повара Евгения Клопотенка. С ним и женой пили красное вино и пробовали блюда. В День Независимости в вышиванках собрался с друзьями, в том числе экс-премьером Алексеем Гончаруком. А в день флага – с женой и сыновьями с несколькими флагами Украины.

Еще один экс-премьер Владимир Гройсман на этой неделе показал свою собаку – та заснула на диване на пледе."Пришел домой, а здесь – идиллия", подписал свое фото с любимцем Гройсман.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко также похвастался животными – выложил фото своего кота и собаку, которую поздравил с днем этих четвероногих друзей.

"Слуга" Ирина Верещук на этой неделе отправилась в полет на борту МС-130 с командующим Сил специальных операций Вооруженных сил генерал-майором Григорием Галаганом и командующим Сил специальных операций Вооруженных сил США в Европе генерал-майором Дэвидом Тейбор.

16 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пятую сессию. По графику новая сессия начнется 7 сентября. Продлится до 21 января 2022 года.