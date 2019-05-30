Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ

Порошенко Парубий и Кличко пойдут одной партией. Фото: Корреспондент

Партия "УДАР" городского головы Киева Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий могут пойти на досрочные парламентские выборы 21 июля 2019 в объединении с политической силой Петра Порошенко, теперь известной как "Европейская солидарность".

"Можете поздравить Виталия Кличко, он с Петром Порошенко уже обо всем договорился", - такие слова приводит "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник.

Источники в окружении Петра Порошенко и во фракции "Народный фронт" утверждают: спикер парламента Андрей Парубий тоже может присоединиться к "Европейской солидарности".

Политическая партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность "изменила название на" Европейская Солидарность "постановлением съезда политсилы 24 мая. Сам Порошенко заявил, что" Европейская солидарность "на большом съезде 31 мая определится с кандидатами в народные депутаты.

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019.