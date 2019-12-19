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четверг, 19 декабря 2019 13:51

Порошенко озвучил хорошие новости о евроинтеграции Украины

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  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал итоги участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал итоги участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге

Парламентский Комитет ассоциации Украины с ЕС в итоговой резолюции очертил четкие перспективы членства Украины в ЕС и однозначно определил действия России как агрессию против суверенной независимой Украины.

Об этом рассказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время брифинга по итогам участия в заседании Парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС в Страсбурге.

По словам Петра Порошенко, сегодня в Страсбурге происходят чрезвычайно важные для Украины и Европейского Союза события.

"Только что завершилась сессия Парламентского Комитета ассоциации между Верховной Радой Украины и Европейским парламентом. Была единогласно принята итоговая резолюция, где были учтены почти все позиции, которые подавались "Европейской Солидарностью", - отметил политик.

Он отметил несколько принципиальных положений этого итогового документа

"Прежде всего, о чем ставила вопрос украинская делегация, "Европейская Солидарность", касался яркой перспективы членства для Украины в Европейском Союзе. Хочу отметить, что в финальной резолюции была буквально процитированна статья из Конституции Украины, где четко указано, что стратегической целью Украины является полноправное членство в ЕС и НАТО как конечная перспектива", - рассказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко добавил: "Также четко отмечено право Украины претендовать на членство и соответственно обязательства Европейского Союза принять Украину после выполнения всех необходимых требований и критериев".

"Вторая позиция, по моему мнению является принципиальной, мы заинтересованы в увеличении интенсивности сотрудничества и повышении Украины в повестке дня Европейского Союза", - пояснил он.

Пятый президент Украины сообщил, что по итогам консультаций было принято решение о приглашении и визите вице-президента Еврокомиссии, высокого представителя по внешней политике ЕС, который уже в начале следующего года посетит не только Киев, но и Донбасс.

"Третье - это четкая формулировка, что у нас никакой не конфликт на востоке Украины. Это российская агрессия против суверенной независимой Украины", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Это уже стало нормой документов Европейского Союза, мировых документов, свидетельствующих о нарушениях Россией международного права при незаконной аннексии Крыма и во время агрессии против нашего государства", - подчеркнул он.

Європейська Солідарність
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