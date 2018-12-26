Порошенко отменил военное положение (видео)

Президент Петр Порошенко объявил о завершении военного положения. Фото: Обозреватель

Президент Петр Порошенко объявил о завершении военного положения. Об этом он рассказал на заседание Совета безопасности и обороны.

"Сейчас в 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Мы провели большую работу по поставке в войска нового вооружения, усилили оборонительные способности государства. Мы говорим о безопасности людей. Главное требование - защитить людей от дестабилизации внутренней ситуации. Военное положение не повлияло на права людей, экономику. Получили помощь Евросоюза и транш Международного валютного фонда, курс гривны укрепился. Обеспечили стабильность национальной экономики.

Хотя не удалось вернуть 24 военнопленных. Никуда не делась военная угроза. Если бы не выборы, попросили бы продолжить военное положение. Украина расширит санкции против Российской Федерации за "выборы" на оккупированном Донбассе и агрессию в Черном море. ".

Выборы состоятся 31 марта 2019-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надо продолжить - Тука дал совет по военному положению

"Мы также защитим демократию и гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019-го".

26 декабря в Украине истекает срок действия военного положения, который был введен в ряде областей после инцидента в Керченском проливе. Там 25 ноября пограничные корабли РФ обстреляли и захватили 3 корабля ВМС Украины вместе с экипажами. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.