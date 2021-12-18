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суббота, 18 декабря 2021 15:16

Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
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Состоялась встреча пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о которой было договорено во время телефонного разговора 15 декабря в годовщину Объединительного собора.

На своей странице в сети Facebook Порошенко сообщил, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ВТО как залога единения украинского общества.

Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ. Фото: eurosolidarity
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ. Фото: eurosolidarity
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ. Фото: eurosolidarity
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ. Фото: eurosolidarity
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ. Фото: eurosolidarity

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране были мир и благосостояние.

15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Соединительного собора и пригласил посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.

"Европейская Солидарность"
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Дата
18
декабря

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