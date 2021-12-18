Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ

Состоялась встреча пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о которой было договорено во время телефонного разговора 15 декабря в годовщину Объединительного собора.

На своей странице в сети Facebook Порошенко сообщил, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ВТО как залога единения украинского общества.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране были мир и благосостояние.

15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость поздравил пятого президента с годовщиной Соединительного собора и пригласил посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.