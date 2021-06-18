Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и уговорил поехать на Донбасс

Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел короткую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем на полях Анталийского дипломатического форума высокого уровня.

"Украина остается очень высоко в интересах господина Борреля и как вице-президента Еврокомиссии, и как человека, который отвечает за внешние сношения и за безопасность", - отметил Порошенко в комментарии журналистам.

Во время беседы Боррель и Порошенко обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США, который состоялся 15 июня при участии президента США Джозефа Байдена.

Порошенко призвал ЕС продолжать политическое и санкционное давление на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он обратил внимание на крайне угрожающую практику незаконной выдачи российской оккупационной властью паспортов РФ на территории ОРДЛО.

"Я получил подтверждение, что господин Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом, а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета", - сказал Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также отметил важность участия Евросоюза в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.

Анталийский дипломатический форум проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, экспертов и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.