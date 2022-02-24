Порошенко обратился к украинскому народу

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
1 Просмотров: 1413
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 5490
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5913
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 810
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1962
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4167
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 828
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 7731
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 846
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 4077
Фото
Все фото
60
5
3
11
17
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
Видео
Все видео
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Украина с союзниками создает антипутинскую коалицию - Зеленский
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Зеленский – украинцам: Вводим военное положение. Армия работает
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 9540
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3699
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2565
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2493
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1251
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 12:29

Порошенко обратился к украинскому народу

  Комментировать

Экспрезидент Петр Порошенко обнародовал обращение к украинцам.

  Экс-президент Петр Порошенко: "День полномасштабного вторжения России в Украину должен стать Днем национального сопротивления"
Экс-президент Петр Порошенко: "День полномасштабного вторжения России в Украину должен стать Днем национального сопротивления"

"Дорогие украинцы, братья и сестры!

В эти нелегкие времена обращаемся к вам с призывом.

Стране нужны единство и решительные действия!

Потому время слов прошло. Враг на нашей земле. Мы должны защищать и защитить Украину!

Мы сейчас создаем военный штаб из опытных военных с целью развития системы обороны Киева.

Выстоит Киев – выстоит Украина!

Я призываю мужчин прибыть в пункты территориальной обороны своих городов.

Территориальная оборона должна быть немедленно снабжена оружием, средствами коммуникации, дронами, горючим, запасами вещевого, пищевого и медицинского обеспечения, противотанковыми средствами.

Все должны поступить в распоряжение военного руководства и выполнять приказы командования.

Дисциплина и порядок – важные условия для эффективной борьбы.

Сегодня у каждого украинца только один флаг – наш национальный сине-желтый.

Кто не в строю - должен быть надежным тылом для нашей армии. Сохранять спокойствие. Не паниковать. Не распространять русские фейки. Не падать раньше, чем начнут стрелять.

Помогать тому, кто не может позаботиться о себе.

Поддерживать волонтеров и главное поддерживать Вооруженные Силы Украины – гарант нашего суверенитета.

Мы, украинцы, одна семья. Мы боремся. Давайте помогать друг другу. Организуемся в общественные стражи, чтобы патрулировать свои улицы и давать ответ мародерам и диверсантам.

И каждый дом должен стать для нас крепостью, а для них – адом.

Действуем слаженно и сообща.

Прошу: документируйте каждый снаряд, каждый осколок, упавший на нашей территории. Потому что это потом ляжет в основу доказательной базы обвинений Путина, Российской Федерации как страны-агрессора в преступлениях против человечности со стороны Путина.

Мы призываем западных союзников к сокрушительным санкциям против государства-агрессора и непосредственно наконец-то против Путина.

Предоставить Украине максимальное количество оружия; ввести программы "Ленд-лиза", чтобы сделать максимальной цену вторжения для каждого захватчика, для каждого русского солдата, переступившего границу нашего государства.

Мир сегодня потерял последние иллюзии – те, кто их имел. И это – война не только против Украины. Это война против объединенной Европы. Война против всего цивилизованного мира.

Но мы с вами на передовой.

И в этот день полномасштабное вторжение России в Украину должно стать Днем национального сопротивления.

Это единственный шанс уберечь Украину – лучшую страну в мире.

Слава Украине!"

Ранее Порошенко призвал ввести против России адские санкции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко обратился к украинскому народу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Корабль с беженцами затонул в Черном море – даты

Самое читаемое
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 54114
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
Путин объявил Украине войну. Взрывы слышны во многих крупных городах Украины
 Просмотров: 37732
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 31725
Киев атаковали баллистическими ракетами
Киев атаковали баллистическими ракетами Просмотров: 23473
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 22167
Политика
Кремль заявил о готовности Путина говорить с Зеленским
Кремль заявил о готовности Путина говорить с Зеленским Просмотров: 252
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
 1 Просмотров: 1404
"Эта война может захватить и ваши дома" - братья Кличко из Киева обратились к миру
"Эта война может захватить и ваши дома" - братья Кличко из Киева обратились к миру Просмотров: 738
НАТО отреагировало на нападение России
НАТО отреагировало на нападение России Просмотров: 3546
Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации
Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации Просмотров: 2610
Больше всего комментируют
5
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
4
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
1
"Может, пора запретить и этих?" - ОПЗЖ сбежала из Рады
1
Жена Медведчука сбежала в Москву
1
Активисты установили кресты под посольством РФ в Киеве
Голосов: 1936
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть