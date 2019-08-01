Порошенко объяснил, зачем назначил Гладковского

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Петр Порошенко пояснил, для чего в свое время назначил своего бизнес-партнера Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

"Я был убежден в том, что его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задание - перевод на трехсменный режим предприятий Укроборонпрома. И они были выполнены. Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста - в суд", - рассказал Порошенко Украинской правде.

Порошенко заявил, что не отвечает за реакцию.

"Я отвечаю за то, что я могу сделать. Я никого не оправдываю. Неделя, которая ушла на увольнение Гладковского, была занята проверкой информации".- говорит пятый президент Украины.

"Я твтратив свой рейтинг из-за этого скандала. Это больно особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем", - уточнил Порошенко.

Сказал, что не поддерживает сейчас отношения с Гладковским.

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Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что экс-президент Петр Порошенко поставил собственные интересы выше интересов обычных граждан, и вместо служения государству он занимался узурпацией власти.